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Türkiye'de 21 bin 354 yeni pozitif vaka, 101 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 19:15
Türkiye'de 21 bin 354 yeni pozitif vaka, 101 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 319 bin 260 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 619 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 377 bin 975 doza yükseldi.

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18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
 

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Son Güncelleme: 17.03.2022 20:48
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