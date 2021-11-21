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Türkiye'de 21 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti

21 Kasım 2021 Pazar 21:00
Türkiye'de 21 bin 177 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bugünkü verilere göre son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 290 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz, İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir."

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Son Güncelleme: 21.11.2021 23:22
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