Türkiye'de 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 965'i semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 102 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 61'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 13 bin 122'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 568 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 934'ü semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edilmişti.