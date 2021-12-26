banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DP adaylarını tanıttı
DP adaylarını tanıttı
UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi
UBP çalıştay düzenledi
Meclis 9 Aralık'tan sonra ilk toplantısını yapacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
banner405

Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,51 oldu.

26 Aralık 2021 Pazar 20:30
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,51 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 654 bin 886 doza yükseldi.

"ŞARTLARI LEHİMİZE ÇEVİRMEK KONUSUNDA HEPİMİZ TECRÜBE SAHİBİYİZ"

banner341
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz."

 

banner360
Son Güncelleme: 26.12.2021 21:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altun: "Türkiye’de üretilen haberlerin yarısı yalan"
Altun: "Türkiye’de üretilen haberlerin yarısı yalan"
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anılıyor
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik
Erdoğan: Kur spekülasyonu denilen olayla karşı karşıya kaldık ve bunu 1 saatte atıverdik
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
4 ilde 135 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı
Klasik Türk Müziği Sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi
Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı
Yeni Dünya Düzeni Zirvesi Ankara'da başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim