Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,51 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 654 bin 886 doza yükseldi.

"ŞARTLARI LEHİMİZE ÇEVİRMEK KONUSUNDA HEPİMİZ TECRÜBE SAHİBİYİZ"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz."