Türkiye'de 19 bin 255 pozitif vaka, 191 can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.

BAKAN KOCA: TAM AŞILI OLANLAR KOVİD-19'U GENELLİKLE HAFİF GEÇİRMEKTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Kovid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada."