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Türkiye'de 19 bin 126 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

 

18 Mart 2022 Cuma 19:30
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

BUGÜNE KADAR UYGULANAN AŞI MİKTARI, ÜLKE GENELİNDE 146 MİLYON 421 BİN 935 DOZA YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 421 bin 935 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
 

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Son Güncelleme: 18.03.2022 20:18
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