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Türkiye'de 18 bin 796 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,10, birinci doz aşı yapılanların yüzde 91,10 oldu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 20:30
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 242 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 804 bin 33 doza ulaştı.

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18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"EKSİK AŞILARINIZI TAMAMLAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fark Nedir? Kovid-19 salgını, ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.12.2021 22:54
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