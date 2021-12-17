Türkiye'de 18 bin 141 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 82,36, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 91,25 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

TC SAĞLIK BAKANI KOCA: "HATIRLATMA DOZU TÜRKİYE'DE ERKEN UYGULANMAYA BAŞLADI VE ANİ VAKA ARTIŞLARI YAŞANMADI. BU DOZ, AŞILARIN YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİSİNİ DE ARTIRIYOR. BELİRLENEN AŞI TAKVİMİ ÜZERİNDEN 3 AYDAN UZUN SÜRE GEÇEN VATANDAŞLARIMIZIN HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRMASINI ISRARLA ÖNERİYORUZ"

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu.



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz."