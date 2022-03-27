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Türkiye'de 13 bin 849 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

27 Mart 2022 Pazar 22:45
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

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Son Güncelleme: 28.03.2022 01:00
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