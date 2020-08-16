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Türkiye'de 1192 yeni koronavirüs vakası

Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.

16 Ağustos 2020 Pazar 22:08
Türkiye'de 1192 yeni koronavirüs vakası
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Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 19 kişi ölürken, 997 kişi de iyileşerek taburcu oldu. 

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Türkiye'deki güncel koronavirüs rakamlarına göre, toplam hasta sayısı 249 bin 309, toplam ölüm 5 bin 974, ağır hasta 679 ve toplam iyileşen 230 bin 969 kişi.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2020 02:46
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