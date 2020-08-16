Türkiye'de 1192 yeni koronavirüs vakası

Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 19 kişi ölürken, 997 kişi de iyileşerek taburcu oldu.
Son Güncelleme: 17.08.2020 02:46
Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
Türkiye'de bugün 65 bin 959 test yapıldığı 1192 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
TC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 19 kişi ölürken, 997 kişi de iyileşerek taburcu oldu.