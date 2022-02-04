banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı: “Kanser korunulabilir bir hastalıktır”
“Kanser korunulabilir bir hastalıktır”
Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek
Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Kundakçı Enver 1 ay daha tutuklu
Kundakçı Enver 1 ay daha...
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
banner404

Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

 

04 Şubat 2022 Cuma 19:15
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 84,56, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,61 OLDU

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK. OMİCRON VARYANTININ KOLAY YAYILMASINA BAĞLI OLARAK VAKA SAYILARININ ARTIŞI, ÖZELLİKLE AĞIR KRONİK HASTALARDA VE KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILARDA, DİRENÇ DÜZEYLERİNİN DÜŞÜK OLMASI SEBEBİYLE ÖLÜME YOL AÇIYOR. AŞILARIMIZI YAPTIRMALI, KENDİMİZİ KORUMALIYIZ"

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

banner341
Buna göre, son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elâzığ olarak sıralandı.

"VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 04.02.2022 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 65 bin 911 artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 65 bin 911 artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Samsun'da halk Atatürk Anıtı'nda gece boyunca nöbet tuttu
Samsun'da halk Atatürk Anıtı'nda gece boyunca nöbet tuttu
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Türk Devletleri Teşkilatı'nda, KKTC’nin de üyeliğiyle birlikte aile fotoğrafını tamamlamak istiyoruz“
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Türk Devletleri Teşkilatı'nda, KKTC’nin de üyeliğiyle birlikte aile fotoğrafını tamamlamak istiyoruz“
Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
THY uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı
THY uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek
İskelet sisteminde nadir görülen genetik bir hastalık keşfedildi
İskelet sisteminde nadir görülen genetik bir hastalık keşfedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim