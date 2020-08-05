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Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı

05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:24
Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı
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SAĞLIK BAKANI KOCA: YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.
Koca, "Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 05.08.2020 02:56
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