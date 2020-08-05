Türkiye'de 1083 yeni vaka, 18 can kaybı

SAĞLIK BAKANI KOCA: YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ
Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.
Koca, "Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 05.08.2020 02:56