Türkiye'de 10 bin 512 yeni vaka

Türkiye, adım adım 5 bin hedefine doğru ilerlerken, tam kapanmanın son gününde ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşandı. 16 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 920'si semptomatik olmak üzere 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi. Vefat sayısı 223 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 14 bin 418 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 920'Sİ semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 223 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 760'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 418 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 97 bin 256'ya yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞMIŞTIÖte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybederken, 1084'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 472 yeni vaka tespit edilmişti.