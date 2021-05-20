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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yarın KKTC’ye geleceği açıklandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gelecek
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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Oktay, 21-22 Mayıs'ta KKTC’yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Oktay'a, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay'ın, KKTC'de tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacağı kaydedildi.

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Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 17:56
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