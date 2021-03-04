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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “KKTC ile ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerini, KKTC ile ilişkilerini geliştirmeye çağırdı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “KKTC ile ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerini, KKTC ile ilişkilerini geliştirmeye çağırdı.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Zirvenin bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, toplantıyla Zirve Dönem Başkanlığını Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden devralırken 1,5 yıldır yürüttükleri Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını, Türkmenistan'a devrettiklerini ifade etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a başarı dileklerini, Pakistan Başbakanı İmran Khan'a da katkı ve çalışmaları için şükranlarını sunan Erdoğan, küresel krize dönüşen Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkileyen bir tehdit haline geldiğini belirtti.

"Küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz." diyen Erdoğan, teşkilattan da bu amaçla istifade etmeleri gerektiğini dile getirdi.

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KKTC VURGUSU

Halkın iradesini hiçe sayan antidemokratik müdahaleleri asla tasvip etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan da çatışmaların sonlandırılması ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm üyelerimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve bu konuda uluslararası iş birliği her dönem olduğu gibi salgın şartlarında da önemini korumuştur. Türkiye, salgın öncesinde olduğu gibi bu dönemde de DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelesini kaarlılıkla sürdürmektedir." 

AZERBAYCAN'A DESTEK

Ekonomik ve ticari ilişkileri, güvenlik ve istikrara yönelik tehditleri bertaraf ederek güçlendirebileceklerini söyleyen Erdoğan, "Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın da atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz." dedi.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 17:19
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