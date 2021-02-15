Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye: Bal gibi de (PKK’nın) yanındasınız ve arkasındasınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'de 4 il kongresine seslendiği konuşmasında, Gara'daki operasyona değindi. Erdoğan, ABD’te sert eleştiriler yönelterek “İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız” dedi.

Meclis’te, Gara’da 13 Türk’ün şehit edilmesi konusunu gündeme getireceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Gerek İçişleri Bakanım gerek Savunma Bakanım, bunun bütün detaylarını Mecliste de gündeme getirecekler. Bu sabah Grup Başkanımız Naci Bey ile bunu da konuştuk. Bunun da adımını atacağız. Çünkü bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar, dünyadaki koldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına, nasıl yalanlar söylüyorlar herhalde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden, işin gerçeği nedir bunları anlatacağız. Bunları arkadaşlarımız anlatacaklar. İşin içinde olan bizzat Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım, İçişleri Bakanım anlatacaklar ki hakikat ortaya çıksın."

"Tabii Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın." diyen Erdoğan, şunlar kaydetti:

"İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği bu operasyonda hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"SAYIN BİDEN, LÜTFEN SEN DE BUNLARI İYİ TANI"

Erdoğan, PKK kurbanlarının arasında içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, kadından yaşlıya, işçiden öğretmene, çobandan imama, sağlıkçıdan esnafa her kesimden insanın bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaya diyoruz ki; gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı, iyi tanı ama bunları tanırken FETÖ'yü unutma, onu da iyi tanı. Bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk, parlamentodaki uzantılar var ya orada zaman zaman böyle değişik değişik tonda açıklamalar yapıyorlar, 6'sı kadın 30 kişiyi, Siirt Eruh'ta 25 sivili gözlerini kırpmadan katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlükonak'ta 12'si çocuk 27 sivili, 1991'de Mardin Midyat'ta 19 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. Bunlar 1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde, elinize, dilinize dursun, 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan Başbağlar'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 14'ü çocuk 24 sivili kurşuna dizenlerdir. Bunlar 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk 21 sivili, 1995'te Diyarbakır Kulp'ta 20 sivili katledenlerdir."

Bunların daha önce de İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güven Park bombalamalarına kadar her yerde ayrım gözetmeksizin tüm sivilleri hedef aldığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlar 6-8 Ekim 2014 olaylarında 37 vatandaşımızı hunharca katledenlerdir. Bunlar Diyarbakır'ın Tanışık Mahallesi'nde bir kamyon dolusu bombayı patlatıp aynı köyden 16 vatandaşımızı feci şekilde öldürenlerdir. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün, Diyarbakır'da Yasin Börü'nün, Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın, Pülümür'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katilleridir. Bunlar, Diyarbakır Yenişehir'de üniversiteye hazırlanmak için dershaneye giden 6 evladımızın ki bir tanesinin annesi de milletvekilimiz Oya Hanımdır, Batman'da otomobilleriyle gezen 4 kız evladımızın hayallerini çalanlardır. Bunlar İstanbul Bağcılar'da Serap Eser kızımızı evine gitmek için bindiği otobüste canlı canlı yakanlardır. Bunlar bölgeye hizmet götürmek için yürütülen çalışmaları engellemek amacıyla her fırsatta şantiye basıp işçi öldüren, iş makinesi yakan alçaklardır. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Katledilen insanların hayatlarını roman konusu yapsak, Batılıların edebiyat birikimiyle filme aktarsak sinema sektörünün toplam üretimiyle yarışacak bir arşiv ortaya çıkar."

Karşılarında, "Bir insanın ölümü trajedidir, bir milyon insanın ölümü ise istatistiktir" diyen bir zihniyetin bulunduğunun farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Refahını ve güvenliğini sömürü, kan, gözyaşı üzerine kurmuş bir dünyaya kendi hassasiyetlerimizi kabul ettirmenin güçlüğü bizi yolumuzdan alıkoymadı, elhamdülillah, ben şu kapalı spor salonuna bakıyorum ve alıkoymayacak." değerlendirmesinde bulundu.