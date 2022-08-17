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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid İle Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid İle Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

“Yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı büyükelçi atama kararına değinen Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 18.08.2022 13:51
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