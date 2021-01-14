Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz var…
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz...
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi var doktoru yok!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi...
banner376

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

14 Ocak 2021 Perşembe 19:21
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
banner337
banner351

ERDOĞAN:  "BAŞARIYLA DEVAM EDEN AŞI PROGRAMIMIZ DAHİLİNDE ŞU ANA KADAR 254 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ İLK DOZ AŞILARINI OLDU. BEN DE ONLARA KATILARAK AŞILANDIM"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara şehir Hastanesi’nde aşı oldu.
banner341
Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından twitter hesabından "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 yeni vaka, 173 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 yeni vaka, 173 can kaybı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi
Türkiye’de ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
Türkiye’de ilk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi
Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı
Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı
Türkiye'de vakalar düşüşte!
Türkiye'de vakalar düşüşte!
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Türksat 5A yarın uzaya fırlatılacak
Türksat 5A yarın uzaya fırlatılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim