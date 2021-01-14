Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

14 Ocak 2021 Perşembe 19:21
ERDOĞAN: "BAŞARIYLA DEVAM EDEN AŞI PROGRAMIMIZ DAHİLİNDE ŞU ANA KADAR 254 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ İLK DOZ AŞILARINI OLDU. BEN DE ONLARA KATILARAK AŞILANDIM"
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