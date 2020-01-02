Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

GÖRÜŞMEDE İKİLİ MESELELERİN YANI SIRA LİBYA VE SURİYE'DEKİ SON DURUM BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI - IRAK'TA AMERİKAN GÜVENLİK BİRİMLERİNİ HEDEF ALAN EYLEMLERİ ENDİŞE VE ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİKLERİNİ BELİRTEN ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÖNELİK EYLEMLERİN SONA ERMESİNDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.