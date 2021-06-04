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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı. Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.

04 Haziran 2021 Cuma 21:30
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı. Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Filyos Limanı ile ilgili, "2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir." ifadesini kullanarak, "Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık." dedi.

"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." şeklinde konuştu.

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Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."

Türkiye yılda ortalama 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor.  Türkiye doğalgaz ihtiyacının büyük bölümünü Rusya, Azerbaycan ve İran'dan ithal ediyor. 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 22:00
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