Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ramiz Erinç Sağkan seçildi

TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan kazandı.

Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.

Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.

"Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır." dedi.

Sağkan, TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, birliğin en yüksek karar organı olan genel kurulun, 348 delegenin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavır koyduğunu söyledi.

Erinç Sağkan, genel kurulda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline etkin bir şekilde karşı duracak bir TBB isteğinin çok net olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığını, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarının uygulanmadığını, bu kararların tartışmaya açıldığı bir ortam bulunduğunu öne süren Sağkan, bu dönemde TBB'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

TBB'nin, mesleğin ve meslektaşların hak ettiği kazanımları alabilmesi için çalışacağını bildiren Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır. Bugün itibarıyla TBB, yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır." dedi.

Sağkan, konuşmasının sonunda, tüm meslektaşlarına ve önceki TBB yönetimine teşekkür etti.