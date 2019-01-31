Türkiye 2018 verileri

Türkiye'de ihracat 2018'de, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin turizm gelirleri ise 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre ihracat geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

Turizmde ne oldu?

Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara ulaştı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişiye yükseldi.

Geçen yılki turizm gelirinin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.