Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Türkiye 2018 verileri

Türkiye 2018 verileri

31 Ocak 2019 Perşembe 09:46
Türkiye 2018 verileri

Türkiye'de ihracat 2018'de, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin turizm gelirleri ise 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29,5 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre ihracat geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

Turizmde ne oldu?
Türkiye'nin turizm geliri, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara ulaştı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, bu dönemde yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişiye yükseldi.

Geçen yılki turizm gelirinin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ithalat IhracatTürkiye 2018 Verileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürüyor“
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: “GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürüyor“
Bm, Güneydoğu'da Kadın İstihdamına Destek Verecek
Bm, Güneydoğu'da Kadın İstihdamına Destek Verecek
Türkiye Dışişleri Bakanlığı BMGK kararını eleştirdi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı BMGK kararını eleştirdi
Türkiye Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
Türkiye Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü
Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
Fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle fırına daldı
Fren yerine gaza basan kadın sürücü otomobiliyle fırına daldı
Binali Yıldırım: Resmi adaylık başvuru tarihi 18 Şubat'ta TBMM başkanlığını bırakacağım
Binali Yıldırım: Resmi adaylık başvuru tarihi 18 Şubat'ta TBMM başkanlığını bırakacağım
Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta haklarımızdan taviz vermeyiz
Akar: Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta haklarımızdan taviz vermeyiz
BM Raportörü Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gitti, çevresini inceledi
BM Raportörü Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna gitti, çevresini inceledi
Tuzlada Gemi Yangını: “2 Kişi Hayatını Kaybetti”
Tuzlada Gemi Yangını: “2 Kişi Hayatını Kaybetti”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim