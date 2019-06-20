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Türk Ve Yunan Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı

TÜRK VE YUNAN HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Türk Ve Yunan Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı

TÜRK VE YUNAN HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

20 Haziran 2019 Perşembe 14:20
Türk Ve Yunan Heyetleri Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı

TÜRK VE YUNAN HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Kocaeli, 20 Haziran 19 : Türkiye Milli Savunma Bakanlığından, Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, iki ülke heyetleri arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ikincisinin sona erdiği belirtildi.

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Görüşmelerin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında uygulanabilecek Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Bir başka açıklamada ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Heyet Başkanı'nı Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi’nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk görüşmeyi Atina'da yapmıştı.

(AA/FG)

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