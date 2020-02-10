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Türk ve Rus Heyetleri İdlib'i Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, İdlib'deki saldırı en sert şekilde kınandı.

Türk ve Rus Heyetleri İdlib'i Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, İdlib'deki saldırı en sert şekilde kınandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 17:33
Türk ve Rus Heyetleri İdlib'i Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, İdlib'deki saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

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Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı.

Görüşmede, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46
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