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Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2021 Perşembe 19:15
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan sanatçı, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı. Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 22:38
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