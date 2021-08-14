Türk Kızılay, sel bölgesinde 66 binin üzerinde kişiye insani yardım ulaştırdı

Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 684 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kızılayın şu ana kadar 66 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdığı bildirilen açıklamada, 2 mobil mutfak, 9 ikram ve 47 operasyon aracının bölgede bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, 42 binden fazla kişiye sıcak yemek, 23 binin üzerinde kişiye kumanya ile beslenme hizmeti veren Türk Kızılayın, su ve ikramlık malzeme dağıtımlarına devam ettiği belirtildi.Afetin büyüklüğü nedeniyle bölge halkının büyük bir travmayla karşı karşıya olduğu, özellikle çocukların bundan en fazla etkilenen kırılgan grubu oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Kızılayın psikososyal destek ekiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeliyle koordineli şekilde sahada afetzedelere destek verdiği bildirildi.