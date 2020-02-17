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Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü

İDLİB’DEKİ SON DURUMUN ELE ALINDIĞI GÖRÜŞMELER, YARIN DA DEVAM EDECEK

Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü

İDLİB’DEKİ SON DURUMUN ELE ALINDIĞI GÖRÜŞMELER, YARIN DA DEVAM EDECEK

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:21
Türk Heyeti, Moskova'da Rus Heyetiyle İdlib'i Görüştü
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İDLİB’DEKİ SON DURUMUN ELE ALINDIĞI GÖRÜŞMELER, YARIN DA DEVAM EDECEK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rus heyetiyle İdlib konusunu görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal başkanlığındaki Türk karma heyeti, bugün Moskova’da Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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Görüşmelerde İdlib’deki son durum ele alındı.

Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

Görüşmede, İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edileceği aktarıldı.

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Son Güncelleme: 17.02.2020 19:26
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