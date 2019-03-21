Türk Hava Yolları Katar'a mı satılıyor?

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyada ortaya atılan THY'nin Katarlılara satılacağı iddialarını yalanladı.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Son iddialar ise İsviçre merkezli pilot ve havacılık uzmanı Harry Theocharous'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı üzerine yayıldı. Theocharous, Katar Havayolları Tepe Yöneticisi (CEO) Akbar El Bekir'in THY hisselerinin yüzde 49'unu aldığına dair bir duyuru yayınlayıp, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama beklediğini ifade etti.

İlk iddialar Eylül ayında atıldı

Hisseleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Varlık Fonu'na devredilen Türk Hava Yolları'nın Katarlılara satılacağı iddiaları başka medya kuruluşları tarafından daha önce de ortaya atılmış, THY Basın Müşaviri Üstün bu söylemleri de yalanlamıştı.

THY'nin satışıyla ilgili ilk iddialarsa 2018 Eylül ayında ortaya atıldı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş 16 Eylül tarihli Tweet'inde THY ve Halkbank'ın Katar'a satılacağını öne sürdü. Yarkadaş resmi hesabı üzerinden "AKP ekonomideki çöküşü önleyebilmek için THY ve HALKBANK'ı Katar'a satmayı düşünüyor. Formül de bulunmuş: Katar, Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Varlık Fonu'na ortak olacak. 400 milyonluk uçak alımı da bu ortaklıkla ilgili sanırım. Bu arada hastaneler rapor için kağıt bulamıyor!" mesajını paylaşmıştı.

Barış Yarkadaş ayrıca son aylarda çok konuşulan tanzim satış uygulamasından da devletin günde 200 bin TL zarar ettiğini ifade etmişti.