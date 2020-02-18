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Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını belirterek, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." ifadesini kullandı.

Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını belirterek, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." ifadesini kullandı.

18 Şubat 2020 Salı 08:48
Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK: "24 KİŞİDEN OLUŞAN EKİBİMİZ, YER BİLİMLERİ, CANLI BİLİMLERİ VE DENİZ BİLİMLERİ ALANINDA TOPLAM 15 PROJE YÜRÜTECEK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin Antarktika'ya ulaştığını belirterek, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." ifadesini kullandı.
Varank, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşen 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını bildirdi.
Ekibin, geçici Türk bilim kampının konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay bilimsel çalışmalar yürüteceği bilgisini veren Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, 9 Şubat'ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağının Brezilya'nın başkenti Sao Paulo olduğunu, buradan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekibin, ülkenin güneyindeki Punta Arenas kentine, ardından da Puerto Williams'a ulaştığını kaydetti.
Güney Yarımküre'de yerleşimin olduğu en son nokta niteliğindeki Puerto Williams'ta 3 gece konaklayan ekibin yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardığını aktaran Varank, şöyle devam etti:
"Kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamak için ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Antarktika uçağında Belarus ve Bulgaristan'dan gelen 2 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve zodyak botlarla geçti."

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İLK FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLER DE GELDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türk bilim insanlarının Antarktika'ya gidişine ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Özsoy, "Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafızayla sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika'nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de seferin özel bir akademik grupla başladığını anımsatarak, 4 yılda gelinen noktanın bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.
ABD, Rusya, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkenin Antarktika'ya ciddi kaynaklar aktardığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"Bugün dünyanın yaşadığı birçok sorun küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sorunların bilimsel analizleri burada yapılıyor ve tüm dünyaya umut oluyor. O yüzden Burcu Özsoy'un başkanlığındaki heyetimizin her yönüyle güçlendirilmesi gerekiyor. Antarktika'da gözlemci sıfatındaki Türkiye'nin danışman sıfatına derhal getirilmesi bizim için çok önemli. Sahada olmadığımız hiçbir yerde masada olamayız. Güçlü bir şekilde masada olmalıyız. Bilgi ve teknoloji çağını yakalamamız, bilgi ekonomisini oluşturmamız lazım. O yüzden bu hedef milli ve yerli bir hedeftir."
 

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Son Güncelleme: 18.02.2020 12:31
Anahtar Kelimeler:
Türk Bilim Insanları Antarktika
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