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Trexo İnovasyon\'dan Dünyanın Görüntü İşleme Teknolojisine Sahip İlk Masaüstü "dolly"si

TREXO İNOVASYON ÜST YÖNETİCİSİ SERDAR KILIÇBAY:

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
Trexo İnovasyon\'dan Dünyanın Görüntü İşleme Teknolojisine Sahip İlk Masaüstü
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TREXO İNOVASYON ÜST YÖNETİCİSİ SERDAR KILIÇBAY: "TREXO WHEELS'İ VİDEO İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN İHTİYAÇLARINI DİNLEYEREK KULLANICILAR İLE BİRLİKTE GELİŞTİRDİK. ÜRÜNÜMÜZÜ YOUTUBERLAR, BLOGGERLAR, VLOGGERLER GİBİ HAREKETLİ VE DİNAMİK İÇERİKLER HAZIRLAYAN KULLANICILARIN YANI SIRA ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ EŞSİZ BİR ŞEKİLDE SUNMAK İSTEYEN SON KULLANICILAR DA TERCİH EDİYOR" 
İstanbul, 9 Eylül 20 : Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Trexo İnovasyon, fotoğraf üzerinden rota planlaması yapabilen dünyanın görüntü işleme teknolojisine sahip ilk masaüstü "dolly"si Trexo Wheels'i, ABD'de başlatılan "Kickstarter" kampanyası ile duyurdu.
Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Trexo Wheels, düz zeminler üzerinde lineer, dairesel ve komplike görüntüler alınmasını sağlıyor. Hareketli çekimler ve video içerikleri için ideal olan ve sadece 1,1 kilogram ağırlığındaki cihaz; 2,7 kilograma kadar olan cep telefonları, DSLR kameralar ve aynasız kameralarla da kullanılabiliyor. Trexo Wheels, aynı zamanda 4 saate kadar kullanıma imkan sağlayan pil ömrü sunuyor. 
Sınırsız ve özgürce rota çizilmesini sağlayan Trexo Wheels ile komplike kamera hareketlerinin kontrolü sezgisel tasarıma sahip iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Trexo Wheels ile çizilen lineer, dairesel ya da komplike kamera hareketlerini tek bir tuşla TimeLapse videolara dönüştürmek ve üzerinde bulunan port sayesinde kamerayı istenilen şekilde tetiklemek mümkün olabiliyor. Kullanıcılar, mobil bir cihaza ihtiyaç duymadan lineer ve dairesel hareketleri Trexo Wheels'e öğreterek çok pratik ve hızlı bir şekilde etkileyici çekimler yapabiliyor. 
Trexo Wheels'in ortaya çıkmasını sağlayan ekip aynı zamanda RedDot Tasarım ödüllü dünyanın en hızlı kurulan gimbalinin ve hareket kontrolü ile donatılmış dünyanın üç eksende rota kaydı yapabilen ilk gimbal aracı MoCoCar'ı da üretti.
"DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Trexo İnovasyon Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Kılıçbay, Trexo İnovasyon olarak kuruldukları günden bu yana sinema ve televizyon ekosisteminde çekimlerin daha kolay ve kaliteli olması için dünyada olmayan nitelikleri sağlayan ürünler geliştirdiklerini aktardı.
Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri üretme yolculuğunda gerek Türkiye'de gerekse dünya çapında büyük bir ekosistem oluşturduklarını belirten Kılıçbay, şunları kaydetti:
"Trexo Wheels'i video içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını dinleyerek kullanıcılar ile birlikte geliştirdik. Ürünümüzü youtuberlar, bloggerlar, vloggerler gibi hareketli ve dinamik içerikler hazırlayan kullanıcıların yanı sıra ürettikleri ürünleri eşsiz bir şekilde sunmak isteyen son kullanıcılar da tercih ediyor. Trexo İnovasyon olarak bilgi birikimimizi Teknopark İstanbul'un içinde yer alan kendi alanlarında uzmanlaşmış firmalarımızın bilgileriyle birleştirmeye ve uluslararası pazarlarda katma değerli ürünler üreten bir marka olmaya devam edeceğiz.
Trexo inovasyon'un her bir bireyi, gelecek nesillerin Türk mühendislerinin, Türk tasarımcılarının yaratıcılıklarını ortaya koyarak ürettikleri ürünleri dünya pazarlarına sunabilecekleri bir şirket olma hayalini gerçekleştirmek için büyük bir azim ve tutku ile çalışmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda birlikte yürüdüğümüz Teknopark İstanbul ailesine, nitelikli ve yüksek katma değerli ürün ekosistemine katkıda bulunmak için çalışan T3 Vakfı'na, bilgisini, tecrübesini ve emeğini büyük bir fedakarlıkla paylaşan, fikirlerimizin somut ürünlere dönüşmesine ve dünya ile buluşturulmasına katkı sağlayan Türk sanayisine teşekkür ederiz."
(AA/AK/ŞEB)
 

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