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Trafikte yapmadıkları kalmadı

02 Mayıs 2021 Pazar 21:34
Trafikte yapmadıkları kalmadı
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Antalya’da iki arkadaşın trafikte ilerlerken yapmadıkları kalmadı. Sürücü R.A. önce aracını kapısı açık bir halde ayakta kullandı. Ardından cama çıktı ve direksiyonu bıraktı. O sırada yan koltuktaki arkadaşı aracı tek eliyle kullandı. Bir süre sonra R.A. aracın üzerine oturdu. Tüm bu tehlikeli hareketleri arkalarından gelen motosikletli bir arkadaşları da görüntüledi. Ancak çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdiler. R.A. ve arkadaşına 9 bin 133 TL ceza kesildi.

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