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Toyota'nın hibrit modeli C-HR dünyanın en çok tercih edilen aracı oldu

Toyota'nın hibrit modeli C-HR dünyanın en çok tercih edilen aracı oldu

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:18
Toyota'nın hibrit modeli C-HR dünyanın en çok tercih edilen aracı oldu

Toyota'nın Türkiye fabrikalarında üretilen hibrit modeli C-HR satış rekoru kırdı. Japonya dışında sadece Türkiye'de üretilen yarı elektrikli, yarı benzinli SUV türü otomobil, 2018'de dünya genelinde 202 bin 289 adet sattı.

Türkiye fabrikalarından çıkan ilk hibrit araç olma özelliğini taşıyan C-HR, Japon otomotiv devinin 39 farklı hibrit modeli arasında da podyumun ilk basamağına yerleşti.

C-HR modeli için en büyük pazar Avrupa

2016'da üretimine başlanan aracın en çok satıldığı kıta ise Avrupa oldu. Dünyada 2018'in en çok tercih edilen hibrit modeli Avrupa'da 141 bin 45 alıcı buldu. Dünya genelinde şu ana kadar 90 ülkede satılan Toyota marka hibrit araç sayısı ise 13 milyonu aşmış durumda. Avrupa'da bu sayı 2000 yılından itibaren 2 milyon 160 bin 501 adede ulaşarak kırılması güç bir rekor olarak Toyota'nın hanesine yazıldı.

İlk seri üretim hibrit 1997'de piyasaya çıktı
Japon üreticinin hibrit macerası 70'li yıllara uzanıyor. Fosil yakıtların fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevreye olan zararları otomotiv devinin bu yıllardan itibaren alternatif motor tipleri üzerindeki araştırmalarını yoğunlaştırmasına sebep oldu. Hibrit sektörüne öncülük eden Toyota, bu çalışmalarının meyvesini 1997'de piyasaya sürdüğü Prius modeli ile almaya başladı. Dizayn olarak oldukça farklı olan otomobil, hem eleştirilerin hedefi oldu hem de meraklıların ilgi odağı haline geldi.

Toyota'nın gözde modelinin Türkiye'de üretilmesi kullanıcıların hibrit araçlara geçmesini kolaylaştırıyor. 2016'dan bu yana satılan 11 bin 688 C-HR modelinin yarısından fazlasının hibrit olması Türk toplumunun çevreci araçlara ilgisinin bir kanıtı olarak görülüyor. Çevreci araçların sayısını artırmayı hedefleyen Japon devi 30 Ocak itibariyle dizel motorlu araçları Türkiye'de satmama kararı aldı.

Anahtar Kelimeler:
Toyota HybridToyota Hibrit
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