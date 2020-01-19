Toyota, hibrit satışlarını yüzde 217 artırdı

MARKA, TÜRKİYE PAZARINDA, 2019 YILINDA HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARINI 10 BİN 696 ADEDE YÜKSELTİRKEN BU SAYI TOPLAM HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARININ YÜZDE 96'SINI OLUŞTURDU

Toyota, Türkiye'de geçen yıl 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirerek, Türkiye satışları içindeki hibrit oranını bir önceki yıla göre yüzde 217 artırdı.

Toyota açıklamasına göre, hibrit teknolojisinin öncü markalarından şirketin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki hibrit satışlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Marka, 2019 yılında 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirerek Türkiye satışları içindeki hibrit oranını bir önceki yıla kıyasla yüzde 217 artırdı. Bu sonuçla, Türkiye'de 2019 yılında satılan 11 bin 974 hibrit aracın yüzde 96’sı Toyota tarafından gerçekleştirilmiş oldu.

Marka ayrıca 2018 yılında gerçekleştirilen 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı ile tüm binek otomobil pazarı içerisinde yüzde 0,69 olan pazar payını da 2019 yılında yüzde 2,8'e çıkardı. Böylece Toyota, hibrit pazarındaki liderliğini korumaya devam etti.



- Toyota'nın hibrit modellerine en fazla ilgi İstanbul'danToyota'nın hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterdi. İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip otomobiller oldu. Corolla Hybrid en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında gelirken, bu modeli C-HR Hybrid izledi. Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid 2019 yılında toplamda 7 bin 595 satış adedine ulaştı. Bunu 2 bin 588 adetle yine Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid takip etti. Avrupa’da 9 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye'de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

AVRUPA'NIN TERCİHİ DE HİBRİT

Toyota'nın dünyada 14,5 milyonu aşan hibrit satışlarının yanında Avrupa'da da toplam hibrit satışlarının payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. 2019 yılında Avrupa’da 562 bin hibrit satışı gerçekleştiren Toyota’nın hibrit satış oranı yüzde 52 olurken, Batı Avrupa’da ise hibrit satış payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

"HİBRİTLER BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARA GÖRE DAHA AVANTAJLI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, trafikte daha fazla hibrit araç görülmeye başlandığını belirterek, "Toyota olarak hibrit teknolojisinin ülkemizde de yaygınlaşması ve tercih edilmesi adına yoğun çalışmalar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki hem markamız hem de diğer markalar hibrit teknolojisine yatırım yapmanın karşılığını almaya başladılar. Tüketicilerimizin de hibrit otomobil tercihine yönelmeleri doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Hibrit araçların, dizel ve benzinli araçlara göre avantajlar sağladığını aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Dizel ve benzinli otomobillerde 10 bin kilometrede (km) bir bakım yapılırken, hibritlerde ise bu bakım aralığı 15 bin km'ye çıkıyor. Bakım maliyetlerini karşılaştırdığımızda hibrit araçlar dizel araçlara göre yüzde 33 avantaj ile öne çıkarken benzinli modeller ile karşılaştırıldığında ise bu oran yüzde 35'e kadar çıkabiliyor. Kendi kendini şarj etme özelliği sayesinde hibrit araçlar kullanım koşullarına göre katedilen mesafenin yarısına yakınını elektrikli motor ile gittiği için yakıt tasarrufu sağlıyor. Yaptığımız çalışmalar ve ölçümlerde hibrit araçların dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 daha az yakıt tüketimi maliyetine sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ayrıca ikinci el rakamlarını karşılaştırdığımızda da hibrit araçların benzinli araçlara göre yüzde 4, dizel araçlara göre ise yüzde 6 daha avantajlı ikinci el değerine sahip olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar yan yana geldiğinde hibrit otomobillerin değerini artırıyor. 2019 yılında yapılan hibrit satışlarının Türk halkının da hibrit otomobillere ilgisinin artarak sürdüğünü gösteriyor."

