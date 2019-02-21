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Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek

Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek

21 Şubat 2019 Perşembe 10:26
Topuk kanından “binlerce“ genetik hastalık belirlenebilecek

DR. ÖZGE CEYHAN BİRSOY BAŞKANLIĞINDA ABD'DE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE DÜNYAYA GÖZLERİNİ YENİ AÇAN BEBEKLERİN KAN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DNA İNCELEMESİ SAYESİNDE, SADECE YENİDOĞAN TARAMALARINDA BAKILANLAR DEĞİL GENETİK BOZUKLUKTAN KAYNAKLANAN BİNLERCE HASTALIK DA TESPİT EDİLEBİLECEK
İLK SONUÇLARI AMERİCAN JOURNAL OF HUMAN GENETİCS'TE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA İLE BEBEĞİN TÜM DNA'SI TARANIP BOZUK GENLERİN TESPİT EDİLMESİ İLE BİRÇOK GENETİK HASTALIKTA ERKEN TANI VE TEDAVİ MÜMKÜN OLACAK
 

DR. ÖZGE CEYHAN BİRSOY: "BEBEK DÜNYAYA GELDİĞİNDE TOPUĞUNDAN ALINAN KANLA GEN BOZUKLUĞUNA BAĞLI GELİŞEN BİRKAÇ HASTALIK İÇİN DEĞİL, GENETİK BOZUKLUKTAN KAYNAKLANABİLEN BİNLERCE HASTALIK AÇISINDAN TARAMA YAPILABİLİYOR"

Türk bilim insanının yürüttüğü çalışma sayesinde, dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin topu kanından, bugünkü gibi sadece birkaç hastalık değil genetik bozukluktan kaynaklanan binlercesi tespit edilebilecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Harvard Üniversitesinde yürütülen "Yenidoğan bebeklerde tüm genom çözümlenmesi" araştırması kapsamında, tüm genom incelemesiyle binlerce hastalık taranabilirken belirli hastalıkların tedavisinde hangi ilaç grubundan fayda sağlanabileceği de tespit edilebiliyor.
ABD Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezinde öğretim görevlisi Dr. Özge Ceyhan Birsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok hastalığın tanı ve tedavisinde kişiye özgü DNA yapısının en önemli parametre olduğunu söyledi.
DNA'nın çözümlenmesiyle kalp ve damar hastalıkları, metabolik hastalıklar, genetik kanserler gibi birçok hastalık riskinin belirlenebileceğini vurgulayan Birsoy, özellikle bebeklik döneminde bunun ortaya konmasının, kişinin sağlığına ve ileriki yaşantısına ne gibi etkileri olduğunun incelendiğini anlattı.
Dr. Birsoy, son 5 yıldır "Baby-Seq" (Yenidoğan bebeklerde tüm genom çözümlenmesi) başlıklı proje üzerinde çalıştığını belirterek, söz konusu projeye Harvard Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu dönemde başladığını, halen çalışmalarına Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde devam ettiğini anlattı.
"BOZUK GENLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ TESPİT EDİLEBİLİYOR"
Birçok ülkede çeşitli hastalıklar açısından bebeklere dünyaya geldiği ilk günlerde yenidoğan taramaları yapıldığını anımsatan Birsoy, rutin taramaların ülkeden ülkeye farklılık gösterebildiğini dile getirdi. Birsoy, doğumdan hemen sonra topuktan alınan bir damla kanla genellikle tedavi edilmediğinde gelişim geriliği yaratabilen kalıtsal metabolik hastalık "fenilketonuri", daha çok solunum ve sindirim sistemlerini etkileyen "kistik fibrozis", tiroit bezinin az çalışmasıyla görülen "hipotiroid" ve gelişim geriliği, kas zayıflığı ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilen metabolik hastalık "biyotinidaz eksikliği" gibi hastalıkların belirlenebildiğini aktardı.
Birsoy, bu şekilde erken tanı konularak tedavi planlamasının yapılabildiğini vurguladı.
Mevcut taramaların ancak birkaç hastalık için yapılabildiğinin altını çizen Birsoy, "Oysa yürüttüğümüz araştırma kapsamında, bebeğin dünyaya geldiğinde topuğundan alınan kanla gen bozukluğuna bağlı gelişen birkaç hastalık için değil, genetik bozukluktan kaynaklanabilen binlerce hastalık açısından tarama yapılabiliyor. Dünyada ilk kez 'tüm genom' taraması yöntemi, yenidoğan bebeklerde hastalık risklerini öngörmek amacıyla uygulandı." dedi.
Söz konusu genetik tarama ile binlerce hastalığın tanımlanabildiğine dikkati çeken Birsoy, şöyle devam etti:
"Örneğin genetik kanserler, kalp kasında bozukluğa yol açan kardiyomiyopatiler ve bazı metabolik hastalıkların riski ortaya konabiliyor çünkü, bebeğin tüm DNA'sı taranıyor ve bozuk genlerin birçoğu tespit edilebiliyor. Tüm genom incelemesiyle binlerce hastalık taranabiliyor. Bu taramayla bebeklik döneminde görülebilecek hastalıkların yanı sıra yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek hastalıklar da belirlenebiliyor. Biz çalışmamızda, erken tanı ve tedavinin fayda sağlayacağı hastalıklar üzerinde yoğunlaştık çünkü bu bilgi hastalık gelişmeden gerekli tedbirlerin alınmasına olanak sağlayabiliyor."
"KİŞİNİN TAŞIYICI OLUP OLMADIĞI DA BELİRLENEBİLİYOR"
Birsoy, söz konusu taramayla kimi hastalıklar açısından kişinin taşıyıcı olup olmadığının da belirlendiğini söyledi.
Araştırmayla kişinin gen yapısından kaynaklı hangi grup ilaçların etkili olabileceğinin de doğru şekilde ortaya konduğunu dile getiren Dr. Birsoy, "farmokogenetik" olarak isimlendirilen ilaç duyarlılığının, hastalıkların tedavisinde çok büyük önem taşıdığının altını çizdi.
Birsoy, araştırmanın ilk sonuçlarının açıklandığını ve American Journal of Human Genetics'te yayımlandığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 13:35
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