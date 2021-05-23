Tiyatro dünyasının acı kaybı!

Gökalp'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini büyük üzüntüye uğrattı.

Tiyatro dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Cezmi Gökalp, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Gökalp'ın vefatıyla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan paylaşım geldi.Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.