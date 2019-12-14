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Tika'nın Yurt Dışındaki 62'nci Ofisi Pazartesi Lefkoşa’da Açılıyor...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 62'nci yurt dışı ofisinin resmi açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da  TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

Tika'nın Yurt Dışındaki 62'nci Ofisi Pazartesi Lefkoşa’da Açılıyor...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 62'nci yurt dışı ofisinin resmi açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da  TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:50
Tika'nın Yurt Dışındaki 62'nci Ofisi Pazartesi Lefkoşa’da Açılıyor...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 62'nci yurt dışı ofisinin resmi açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da  TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Ersoy pazartesi ziyaret edeceği KKTC'de, TİKA'nın yurt dışındaki 62'nci temsilciliği olan Lefkoşa Ofisi hizmet binasının açılış törenine katılacak.

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği yaklaşık 30 bin proje ve faaliyetle Türkiye'nin tecrübesini dost ülkelerle paylaşan TİKA, Lefkoşa Ofisi ile faaliyet alanını genişletiyor. 

Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada bulunan 60 ülkedeki ofisleriyle Türkiye'nin birçok alandaki tecrübesini, 30 yıla yakın bir süredir dost ve kardeş ülkelerle paylaşan TİKA, Lefkoşa'da açılacak ofisiyle KKTC'de aktif şekilde faaliyetlerine başlıyor.

TİKA, TURİZMDEKİ PROJELERİYLE KKTC'NİN ZENGİNLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Medeniyetin beşiği Akdeniz'in kalbinde, KKTC'nin geleceğine yatırım yapmak ve Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek Ada'nın potansiyelini ortaya çıkarmak adına TİKA, kültür, sanat, üretim, bilim, teknoloji ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda alanda proje gerçekleştirecek. 

KKTC'nin hem komşuları hem de gönül coğrafyasıyla ilişkilerinin birer iş birliği sahasına dönüşmesi, bu iş birliğinin de istikrar ve refah üreten mekanizmalar haline gelmesi amacıyla projeler üretecek TİKA, özellikle turizm alanındaki projeleriyle KKTC'nin zenginliğine katkı sağlayacak.

Dünya Turizm Örgütünün öngörülerine göre, gelecek 40 yılda en hızlı ve düzenli büyüyecek sektörlerden birisinin turizm olduğunun bilincinde olan Türkiye, atılacak adımlara KKTC'nin yeni başarı hikayelerine katkı vermek için faaliyetler üretecek.

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TİKA'NIN KKTC'DEKİ FAALİYETLERİ

TİKA tarafından KKTC'de bugüne kadar kalkınma ve kültürel iş birliği alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirildi.

Merhum Alparslan Türkeş'in doğduğu evin TİKA tarafından yenilenerek müzeye dönüştürülmesi bunlardan birisi oldu. Müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 21 Temmuz'da yapmıştı. 

Eylül’de KKTC Kültür Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve orkestra şefi Ali Hoca'nın bestelediği, KKTC'ye ait ilk opera eseri "Arap Ali Destanı"nın da prömiyeri yapılmıştı.

ERSOY, İKİ PROGRAMA DAHA KATILACAK

Bakan Ersoy, TİKA Ofisinin açılışının ardından Türkiye tarafından KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılacağı "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca TİKA'nın katkıları ve Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliği ile hazırlanan filmler, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi açıldıktan sonra ülkedeki ilk projesi olma özelliğini de taşıyacak. 

Bakan Ersoy, tanıtım programının ardından Kıbrıslı sanatçı Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan ve Ada'nın tarihi perspektifini, folklorik öğelerle kostümler üzerinden anlattığı "Varım, Varlığım" ismiyle sahnelenecek gösteriyi izleyecek. 

Gösteri, Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurup yaşatana kadarki mücadelesi, nasıl bir coğrafya ve iklimde bunların cereyan ettiğini 60 kişilik ekiple kostümler ve sahne gösterileri üzerinden anlatılacak.


 

Son Güncelleme: 15.12.2019 09:34
Anahtar Kelimeler:
KktcTİKA
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