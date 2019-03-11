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Thy İstanbul Havalimanı’na Taşınma Nedeniyle 6 Nisan Saat 02.00 İtibarıyla Atatürk Havalimanı\'ndaki Tüm Tarifeli Uçuşlarına Son Veriyor

İstanbul, 11 Mart 19 - Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan\'da İstanbul Havalimanı\'na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı\'ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı.

Thy İstanbul Havalimanı’na Taşınma Nedeniyle 6 Nisan Saat 02.00 İtibarıyla Atatürk Havalimanı\'ndaki Tüm Tarifeli Uçuşlarına Son Veriyor

İstanbul, 11 Mart 19 - Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan\'da İstanbul Havalimanı\'na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı\'ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 07:51
Thy İstanbul Havalimanı’na Taşınma Nedeniyle 6 Nisan Saat 02.00 İtibarıyla Atatürk Havalimanı\'ndaki Tüm Tarifeli Uçuşlarına Son Veriyor


İstanbul, 11 Mart 19 - Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, büyük taşınmanın başladığı belirtildi. THY'nin 6 Nisan'dan itibaren Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerine son vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."
(AA/GÖZ/HA)

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