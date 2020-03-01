banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.

THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.

01 Mart 2020 Pazar 08:42
THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu
banner337

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu. 

banner317
Yolcular, uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşabilecek.


 

Son Güncelleme: 01.03.2020 12:28
Anahtar Kelimeler:
Thy Italya UçuşlarıItalya KoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Macron ile görüştü
Erdoğan, Macron ile görüştü
Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı
Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor
Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor
Esed rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu
Esed rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu
İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu
İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu
İdlib'deki hava saldırısında 22 şehit
İdlib'deki hava saldırısında 22 şehit

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim