THY, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini durdurdu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu.
Son Güncelleme: 01.03.2020 12:28
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu.