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THY'den öğrencilere özel uçuş programı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’de yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programı öğrencilerle buluşturdu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:40
THY'den öğrencilere özel uçuş programı
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Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler, 5 kıtadaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetler ile keşfedecek.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dahil olan öğrencilerin, indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacakları belirtildi.

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Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dahil olmak üzere 12–34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandığı ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 
"Programın sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin, Türk Hava Yolları sadakat programı Miles&Smiles üyesi olması ve üyeliklerinin öğrenci statüsüne geçirilmesi için talepte bulunması gerekiyor. Başvuruları onaylanan öğrenciler, dünyayı programın sunduğu avantajlar ile keşfetmeye başlayacak. Bayrak taşıyıcı, avantajlarla dolu yeni öğrenci programını lansmana özel bir kampanya ile duyurdu. Bu kapsamda öğrenciler, 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapacakları uçuşların biletlerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar satın alması halinde lansmana özel yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabilecek. Bununla birlikte programa dahil olan öğrencilere ekstra hoşgeldin mili ve tüm uçuşlarında ilave mil avantajları da sunulacak. Programa katılan öğrencilerin seyahatleri öncesinde öğrenci kimlik ya da belgelerini Check-in esnasında havalimanındaki Türk Hava Yolları personeli ile paylaşmaları gerekiyor. Öğrenci programının tüm avantajları ve programa nasıl dâhil olunacağı hakkında detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ogrenci adresi ziyaret edilebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Thyöğrencilere özel Uçuşlar
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