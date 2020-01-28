THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi

Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.
Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verileceği öğrenildi.
Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.
Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.
Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verileceği öğrenildi.