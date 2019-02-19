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Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten şaşırtan karar!

Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten şaşırtan karar!

19 Şubat 2019 Salı 10:05
Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten şaşırtan karar!

Geçtiğimiz aylarda tesettüre giren ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, köy evinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"KÖY HAYATINI SEÇTİ"

Instagram hesabından köy evinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafına, "Köy hayatını seçti." notunu ekledi. Gamze Özçelik'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Özçelik'in bir takipçisi, "Gamze hanım sizde birçok ünlü gibi tası tarağı toplayıp köye mi yerleştiniz?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayırlı olsun Gamze Özçelik'te köye yerleşmiş." yorumunu yaptı.

Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından 11 su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduklarını, takipçileriyle paylaşmıştı. Özçelik, "Ömrü su yollarında geçen Afrika'lı kardeşlerimiz için başlattığımız, "UMUT PINARLARI SU KUYULARI" projesi 1.etap kapsamında, desteklerinizle 11 farklı köyde 11 su kuyusu açtık. Açılışlar sırasında kurban kesimleri ve meyve fidanları dikimlerinin yanı sıra yüzlerce oyuncak, kıyafet, Türk bayraklı tişört ve ülkemizde yazılıp askıya bırakılan mektupların dağıtımlarını gerçekleştirdik. Ulaştırdığımız zekat yardımlarınızla birlikte, 1000 adet Kuran-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coşkumuza sizleri de ortak edebilmek için 1. etap açılışlarımızı özetlemeye çalıştığımız 4 dakikalık bir video hazırladık. Bizimle Umuda Koştuğunuz için çok teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gamze özçelik
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