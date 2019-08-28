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Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde “Kıran-2 Ortak Operasyonu“

PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde “Kıran-2 Ortak Operasyonu“

PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:56
Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde “Kıran-2 Ortak Operasyonu“

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

 Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

 

Son Güncelleme: 28.08.2019 12:05
Anahtar Kelimeler:
Kıran-2 Ortak Operasyonu
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