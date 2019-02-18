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Tepki çeken taciz davası

Tepki çeken taciz davası

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:39
Tepki çeken taciz davası

Ankara Barosu, TAYAD eylemi sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eylemi sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla, polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baro tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, TAYAD'ın, Sakarya Caddesi'nde cuma günü yaptığı eyleme destek veren üniversiteli kıza, gözaltına alındığı sırada, bir polis memurunun cinsel saldırıda bulunduğu ve o anın fotoğraflarla belgelendiği ileri sürüldü.

"GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRIDA BULUNULMUŞTUR"

Dilekçede şöyle denildi:

"Başlıca görevi kamunun güvenliğini sağlamak olan kolluk görevlisinin gözaltına alınmakta olan ve kendisini kesinlikle savunma imkanı olmayan bir vatandaşa karşı bu şekilde cinsel bir saldırıda bulunması kabul edilemez bir davranıştır. Fotoğraflardan çok net anlaşıldığı üzere, kolluk tarafından müdahale edilirken yapılmaması gereken bu fiil genç kıza uygulanmıştır. Bu durumda bir vatandaşı gözaltına alırken kolluk tarafından yapılan müdahale ölçülü olmalıdır. Kişilerin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmemeli ve konusu suç teşkil edecek davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır. Somut olayda, şüpheli tarafından kamu görevinin verdiği nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle genç kıza cinsel saldırıda bulunulmuştur."

CEZA HÜKMÜ HATIRLATILDI

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir" maddesi hatırlatılan açıklamada, "Yukarıda arz ve izah edilen ve resen tespit olunacak nedenlerle; suç işleyen şüphelinin eylemine uygun TCK'nın 94/3, 102/3-b ve ilgili maddelerini ihlal etmesi nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak, şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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