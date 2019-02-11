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Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş

Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş

11 Şubat 2019 Pazartesi 21:59
Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş

Antalya'da cami bahçesindeki teneşir masası (ölü yıkanan masa) üzerine bırakılan ve 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin, soğuktan yaşamını yitirdiği belirlendi.

MÜEZZİN HABER VERDİ
Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camii müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası teneşir masası üzerindeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gören müezzin, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AĞZINDAN KAN GELİYORDU
Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETMİŞ
Yapılan ön otopside, bebeğin teneşir masasına bırakıldığında yaşadığı, soğuktan hayatını kaybettiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Teneşir Masasına Bırakılan Bebek
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