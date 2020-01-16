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Tel Rıfat\'ta Yuvalanan Ypg/pkk\'lı Teröristlerin Saldırısı Sonucu Azez\'de 10 Sivil Yaralandı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, TERÖRİSTLERİN YUVALANDIĞI MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALARAK SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Tel Rıfat\'ta Yuvalanan Ypg/pkk\'lı Teröristlerin Saldırısı Sonucu Azez\'de 10 Sivil Yaralandı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, TERÖRİSTLERİN YUVALANDIĞI MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALARAK SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

16 Ocak 2020 Perşembe 15:18
Tel Rıfat\'ta Yuvalanan Ypg/pkk\'lı Teröristlerin Saldırısı Sonucu Azez\'de 10 Sivil Yaralandı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, TERÖRİSTLERİN YUVALANDIĞI MEVZİLERİ OBÜS ATIŞLARIYLA HEDEF ALARAK SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Azez, 16 Ocak 20 (.): Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine roketatarlarla düzenlediği saldırıda 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatar) füzesi ile hedef aldı.

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Saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkarmayı taahhüt etmişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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