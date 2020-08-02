Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor

Bursa’da bir tavuk üretim tesisinde yumurtadan çıkan binlerce civciv, özel kümeslerde beslenip büyütülüyor.

Geh geh diye sesleniyor

İlk doğduklarında görme kabiliyetleri yeterli olmayan civcivler, yemleri kendiliğinden bulamayınca, görevliler yem kanallarının bulunduğu alandan civcivlere "geh, geh, geh" diye seslenerek sese doğru gelmelerini sağlıyor.

Sesi duyunca aynı yöne koşmaya başlayan binlerce civciv, yemlerin bulunduğu bölgede toplanarak besleniyor.

Tavuk çiftliği Müdürü Şahin Aydemir’in binlerce civcivi tek komutla saniyeler içerisinde etrafında topladığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Firma veterinerleri, "Kuluçkalardan yeni çıkan civcivlerimizi kümeslerimizde anne şefkati ile karşılıyoruz. Civcivlerin ihtiyacı olan ısı, yem ve suyu hayvanlar daha kümese gelmeden hazır ediyoruz. Civcivler yumurtadan çıktıklarında sese daha duyarlı oldukları için yeme ve suya ulaşmalarında sesten yararlanıyoruz" diye konuştu.

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https://www.trthaber.com/haber/turkiye/tek-komutla-binlerce-civcivi-etrafinda-topluyor-506235.html