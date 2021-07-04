Tek hayalleri iki odalı tuğlalı bir ev

Aydın'ın Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Kıranyerli ailesinin tek hayali tek göz odada yaşamak zorunda oldukları yılanlardan kurtulmak. Borç harç yapmaya giriştikleri, elleri avuçlarındaki tüm birikimi harcadıkları halde yarım kalan iki odalı evi tamamlamak için başvurdukları tüm makamlardan eli boş döndüğünü söyleyen baba Hüseyin Kıranyerli, “Kaymakamlıktan yardım istedim, ama şartları sağlamıyormuşuz diye kabul edilmedi. Engelli olmamız gerekiyormuş. Evin her yerinden çıkan yılanlardan biri ısırır da ölmez, engelli kalırsam yardım alırım belki” dedi.

İŞ BULURLARSA TARLALARDA ÇALIŞIYORLAR

Tüm yaşantılarını 20 metrekarelik odada sürdürdüklerini belirten Hüseyin Kıranyerli, “Yemeğimizi bu odada yapıp yiyoruz, bu odada eşim, 19 ve 20 yaşlarındaki iki oğlumla yatıp kalkıyoruz. Mutfak ve banyo olarak kullanıyoruz. Bunlara mecburen alışıyoruz, ama yılan korkusuna alışamıyoruz. Yaz mevsimiyle birlikte evin her yerinden yılan çıkıyor. Bazı günler 3 yılan öldürüyoruz. Tarlalarda iş bulduğumuzda günlük çalışıyoruz. Düzenli bir gelir yok” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

İKİ ODALI TUĞLADAN EV HAYALİ

Kira ödeme güçleri olmadığı için çözüm aradıklarını söyleyen Kıranyerli, “Kayınvalidemden kalan bir dam yerine iki odalı tuğladan ev yapmaya başladık. Elimizdeki avucumuzdakini harcadık, bitiremedik. Çaresiz kaldım, birkaç defa Kaymakamlığa başvurdum. Hesabımıza göre evimizi tamamlamak 33 bin lira gerekecek. Bu parayı verin senet yapın evimizi yapıp taşınalım, yılda 5 bin lira taksitle geri ödeyelim dedim. En son ‘yardım yapabilmemiz için engelli olman lazım' dediler” diyerek çaresizliğini dile getirdi.