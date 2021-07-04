banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Tek hayalleri iki odalı tuğlalı bir ev

30 yıldır yatak odası, mutfak, banyo, salon olarak kullanılan 20 metrekarelik tek göz evde yılan korkusuyla yaşayan Kıranyerli ailesinin tek hayali tuğlalı, iki odalı bir ev.

04 Temmuz 2021 Pazar 18:41
Tek hayalleri iki odalı tuğlalı bir ev

Aydın'ın Karacasu ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Kıranyerli ailesinin tek hayali tek göz odada yaşamak zorunda oldukları yılanlardan kurtulmak. Borç harç yapmaya giriştikleri, elleri avuçlarındaki tüm birikimi harcadıkları halde yarım kalan iki odalı evi tamamlamak için başvurdukları tüm makamlardan eli boş döndüğünü söyleyen baba Hüseyin Kıranyerli, “Kaymakamlıktan yardım istedim, ama şartları sağlamıyormuşuz diye kabul edilmedi. Engelli olmamız gerekiyormuş. Evin her yerinden çıkan yılanlardan biri ısırır da ölmez, engelli kalırsam yardım alırım belki” dedi.

İŞ BULURLARSA TARLALARDA ÇALIŞIYORLAR

banner341
Tüm yaşantılarını 20 metrekarelik odada sürdürdüklerini belirten Hüseyin Kıranyerli, “Yemeğimizi bu odada yapıp yiyoruz, bu odada eşim, 19 ve 20 yaşlarındaki iki oğlumla yatıp kalkıyoruz. Mutfak ve banyo olarak kullanıyoruz.  Bunlara mecburen alışıyoruz, ama yılan korkusuna alışamıyoruz. Yaz mevsimiyle birlikte evin her yerinden yılan çıkıyor. Bazı günler 3 yılan öldürüyoruz. Tarlalarda iş bulduğumuzda günlük çalışıyoruz. Düzenli bir gelir yok” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

İKİ ODALI TUĞLADAN EV HAYALİ

Kira ödeme güçleri olmadığı için çözüm aradıklarını söyleyen Kıranyerli, “Kayınvalidemden kalan bir dam yerine iki odalı tuğladan ev yapmaya başladık. Elimizdeki avucumuzdakini harcadık, bitiremedik. Çaresiz kaldım, birkaç defa Kaymakamlığa başvurdum. Hesabımıza göre evimizi tamamlamak 33 bin lira gerekecek. Bu parayı verin senet yapın evimizi yapıp taşınalım, yılda 5 bin lira taksitle geri ödeyelim dedim. En son ‘yardım yapabilmemiz için engelli olman lazım' dediler” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklardan bunaldı, sel sularına atladı
Aşırı sıcaklardan bunaldı, sel sularına atladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü
Çift başlı kuzu şaşkınlığı!
Çift başlı kuzu şaşkınlığı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gen tedavisi açıklaması
Türkiye'de 4 bin 537 yeni vaka
Türkiye'de 4 bin 537 yeni vaka
Fethiye'de tur teknesi battı
Fethiye'de tur teknesi battı
Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi
Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi
Ankara'da patlama
Ankara'da patlama
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Bu köpekleri sahiplenen 11 bin lira ceza ödeyecek
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü
Türkiye’de vaka sayısı 5 binin altına düştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim