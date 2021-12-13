TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.
13 Aralık 2021 Pazartesi 13:25
TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Son Güncelleme: 13.12.2021 14:29