TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

