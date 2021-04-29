TCMB Başkanından kripto para yorumu: “Yasak söz konusu değil”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon Raporu 2021-II” başlıklı online bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Kripto varlık ekosistemine getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil.” dedi.

Kripto varlıklar, TCMB’nin 30 Nisan’da yönetmeliğe girecek “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik”i kapsamında ödeme amaçlı kullanılamayacak.

Şahap Kavcıoğlu, bugünkü etkinlikte kendisine yöneltilen, “Kripto paraların yatırım aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir düzenleme düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtladı.

“Güvene zarar verme potansiyeline sahiptir”

TCMB Başkanı, kripto paraların ödeme amaçlı kullanılamayacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda bunların herhangi bir denetim ve gözetim mekanizmasına sahip olmadığını ve bir merkezi muhatap bulunmadığını söyleyip, fiyatlardaki yüksek oynaklığın üstünde durdu.

Kripto paraların, bu sebeplerden ötürü elektronik ortam başta olmak üzere ödeme alanında kullanılan yöntem ve araçlara duyulan “güvene zarar verebileceği” belirtildi.

Kendi dijital merkez bankası parasını geliştiren TCMB, bunun için yaptığı altyapı çalışmalarını yıl sonuna dek tamamlamış olacak.

“Ekosisteme getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil”

Ödeme aracı olmasının yanında, genel olarak kripto varlıklar hakkında konuşan Kavcıoğlu, “Kripto varlık ekosistemine getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil.” açıklamasında bulundu. İlgili kurumların, kripto varlıklara yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

TCMB’nin getirdiği yönetmeliğin gerekçesini açıklayan Kavcıoğlu, şu sözleri kullandı:

“Bizim getirdiğimiz düzenlemenin temel amacı, bu alandaki çalışmalar belirli bir olgunluğa erişinceye kadar, kripto varlıkların ödemeler alanında yol açabileceği muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla, ödemeler alanında kullanılmamasına yöneliktir.”