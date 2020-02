Tc Sağlık Bakanı Koca Koronavirüse (2019-ncov) Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı

“ÇİN'DEN HER TÜRLÜ HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATI DURDURULDU”

Lefkoşa, 7 Şubat 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan yeni tedbirleri açıklarken, "Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süreyle durdurulması kararı alındı." dedi.

Koca, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ile ilgili mevcut durum ve alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Çin'de bu hastalıktan dolayı 639 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koca, "Son 24 saatte 3 bin 151 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan 60 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olan kişiler olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, sağlık ekibi ve tahliyede görev alan mürettebatın sağlık durumuna ilişkin olarak da bilgi veren Koca şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Zekai Tahir Burak Hastanemizde 6 gündür 61 kişi gözlem altında tutulmakta. İlk koronavirüs testleri negatif bulunmuştur. Hepsinden ikinci numuneleri alındı. Ulusal Üroloji Referans Laboratuvarımızda çalışıldı. İkinci numunelerin de 61 kişinin negatif olduğunu söylemek istiyorum. Yani gelen 61 kişinin hiçbirinde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadığını açıklamak istiyorum."

"BİLİM KURULUMUZ HAFTAYA TOPLANACAK"

Bakan Koca, gelecek hafta bilim kurulunun toplanacağına işaret ederek, "Özellikle gözlem süresiyle ilgili sağlık ekibi ve mürettebatla ilgili bir değerlendirme bulunulacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gelecek hafta koronavirüs salgınına karşı çözüm bulmak için bir araştırma ve inovasyon forumunun gerçekleştirileceğine dikkati çeken Koca, bu foruma Türkiye'den ikisi bilim kurulundan olmak üzere 3 temsilcinin katılacağını söyledi.

Koca, ocak ayında havalimanlarında Çin uçuşları için başlatılan termal kamera taramalarının da genişletildiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Çin uçuşlarını geçici olarak durdurduktan sonra bilim kurulumuzun kararıyla tüm uluslararası havalimanlarında yurt dışından gelen yolcuları termal kamera ile kontrol ediyoruz, iki gün önce başlandı. Şu an 17 havalimanımızda yürüttüğümüz taramalarda herhangi şüpheli yolcuya rastlanmadığını söylemek istiyorum."



Koca, bu tehdide karşı halkın korunması için gerekli tüm tedbirlerin bilim kurulunun önerisi ve öncülüğünde hayata geçirilmesinde kararlı olduklarının altını çizdi."ÇİN'DEN CANLI-CANSIZ HAYVAN İTHALATINI DURDURDUK"Yeni koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayılarak dünyayı tehdit ettiğini hatırlatan Koca, şunları kaydetti:"Koronavirüsler zoonotik yani hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Şu anda hangi hayvandan kaynaklandığı da çok net olarak bilinmemektedir. Bu çerçevede hayvan kaynaklı olası bir bulaşımın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin'den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süreyle durdurulması kararı alındı."İlgili yazının Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletildiğini ifade eden Koca, "Bu ithalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler de bulunuyor." bilgisini verdi."ÇİN'DEN ÜLKEMİZE GELECEKLER 14 SÜREYLE İZİNLİ OLACAK"Koca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine de bir resmi yazı gönderdiklerini açıklayarak şöyle konuştu:"Bu yazımızda Çin'den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, iletişim bilgilerinin il sağlık müdürlüklerine bildirilmesi, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izni ile çalışmaya başlaması hususunu da ayrıca belirttik."Bakan Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında yaralıları hastanelerde ziyaret etmek İstanbul'a gideceğini ve bu nedenle toplantıdan erken ayrıldığını sözlerine ekledi.(AA/GÖZ/ÖK)